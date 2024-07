Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,3 Prozent auf 28,39 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,3 Prozent auf 28,39 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 28,50 EUR. Bei 27,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.557.938 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 30,21 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 12.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,91 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,17 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,32 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Am 30.04.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach -2,47 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 1,67 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 01.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 1,90 EUR je Aktie aus.

