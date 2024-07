Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochvormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 27,40 EUR. In der Spitze gewann die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,50 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 71.980 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,21 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 10,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,91 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 34,64 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2023 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,17 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 31,32 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) -2,47 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 01.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

