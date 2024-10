Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 31,65 EUR ab.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 31,65 EUR. Das Tagestief markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 31,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 219.830 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 7,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 19,66 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2023 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,69 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) mit einem Umsatz von insgesamt 1,54 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,75 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,94 Prozent verringert.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 05.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,87 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

