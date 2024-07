Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 29,14 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 29,14 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,26 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.539.433 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,21 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 3,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 18,43 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.07.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,17 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 31,32 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2,47 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,67 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 01.08.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,90 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

