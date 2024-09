Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 33,46 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 33,46 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 33,66 EUR. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 33,40 EUR. Bei 33,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 425.855 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 33,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2024). Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 0,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 19,66 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 41,24 Prozent wieder erreichen.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,18 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,92 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 01.08.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,40 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1,54 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,75 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

