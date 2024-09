Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) behauptet sich am Vormittag

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 33,52 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 33,52 EUR. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 33,66 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 33,47 EUR ein. Bei 33,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 51.594 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,66 EUR erreichte der Titel am 11.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,42 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (19,66 EUR). Mit einem Kursverlust von 41,35 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,18 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,92 EUR aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,95 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,40 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,75 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,54 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,96 EUR je Aktie belaufen.

