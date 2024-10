Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag nahe Vortagesniveau

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Im XETRA-Handel kam die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 31,68 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 31,68 EUR. In der Spitze gewann die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 31,85 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 31,57 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 294.881 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 19,66 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 37,94 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 32,69 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,40 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,75 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,54 Mrd. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,87 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Schwacher Handel: DAX zeigt sich am Mittag leichter

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt mittags ab

Gewinne in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen