Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Mittwochmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 26,19 EUR ab.

Um 11:47 Uhr fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 26,19 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,06 EUR. Bei 26,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 305.929 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 15,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,91 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,17 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,86 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) -2,47 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,67 Mrd. EUR – ein Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 02.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 01.08.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Aktie aus.

