Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 29,09 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 29,09 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,92 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,47 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 346.970 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,21 EUR an. 3,85 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 19,19 EUR fiel das Papier am 22.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,55 EUR an.

Am 01.08.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) -2,40 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 1,54 Mrd. EUR, gegenüber 1,75 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,94 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 präsentieren. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,99 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

