Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Mittag fester

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 26,55 EUR. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,54 EUR. Zuletzt wechselten 744.291 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,29 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 47,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,35 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 4,73 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,06 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,91 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.08.2022.

Voraussichtlich am 04.11.2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 08.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,40 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

August 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-Aktie: Steigende Zinsen erfordern Umdenken bei Vonovia

Vonovia-Aktie leichter: Vonovia-Chef erkennt hohe Nachfrage nach zum Verkauf stehenden Immobilien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE