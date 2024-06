Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) fällt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 26,92 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 26,92 EUR ab. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 845.881 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 30,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 16,91 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,17 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,86 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach -2,47 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 02.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 01.08.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,95 EUR je Aktie.

