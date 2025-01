Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagmittag kaum bewegt

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 27,12 EUR an der Tafel.

Mit einem Kurs von 27,12 EUR zeigte sich die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel um 11:49 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,46 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sank bis auf 27,08 EUR. Bei 27,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 420.270 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2024 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,11 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.03.2024 bei 23,74 EUR. Abschläge von 12,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2023 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,83 EUR aus.

Am 06.11.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,50 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,72 Mrd. EUR – ein Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 19.03.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,93 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

