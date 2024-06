Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legt am Nachmittag zu

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 26,83 EUR zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 26,83 EUR zu. Bei 26,92 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 753.656 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 30,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,60 Prozent. Am 29.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,91 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 36,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,17 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,86 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) -2,47 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1,67 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 01.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

