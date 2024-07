Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) kommt am Mittag kaum vom Fleck

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 28,66 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 28,66 EUR. Bei 28,70 EUR erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,38 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 251.157 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 5,41 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.07.2023 Kursverluste bis auf 18,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 51,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,17 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 31,32 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) noch ein Gewinn pro Aktie von -2,47 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,67 Mrd. EUR – ein Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 01.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,90 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

