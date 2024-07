Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 28,52 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 28,52 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.327 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 30,21 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 50,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,17 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,32 EUR.

Am 30.04.2024 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -2,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,90 EUR je Aktie belaufen.

