Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 25,89 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 25,89 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 25,35 EUR. Bei 25,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.585.786 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 23,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 34,79 EUR.

Am 06.11.2024 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -3,40 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,72 Mrd. EUR – ein Plus von 20,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,43 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q4 2024 wird am 19.03.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,94 EUR je Aktie belaufen.

