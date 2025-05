Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 30,26 EUR abwärts.

Die Vonovia SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 30,26 EUR ab. Im Tief verlor die Vonovia SE-Aktie bis auf 30,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,43 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 134.102 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 20,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Vonovia SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,24 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,24 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE am 19.03.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,40 Mrd. EUR – ein Plus von 44,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE 1,67 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2026 erwartet.

In der Vonovia SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Vonovia-Aktie fester: Vonovia steigert Gewinne zweistellig - Neuer CEO

Aktien-Tipp: So bewertet DZ BANK die Vonovia SE-Aktie

Vonovia SE-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Vonovia SE-Aktie