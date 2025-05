Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittwochmittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 29,42 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 29,42 EUR. In der Spitze fiel die Vonovia SE-Aktie bis auf 29,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,03 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.808.451 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 15,33 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,03 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 22,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,09 EUR für die Vonovia SE-Aktie.

Am 19.03.2025 legte Vonovia SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Vonovia SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,40 Mrd. EUR – ein Plus von 44,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE 1,67 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 31.07.2026 dürfte Vonovia SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Vonovia SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,92 EUR je Aktie.

