Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages.

Um 09:07 Uhr ging es für das Vonovia SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 30,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE-Aktie sogar auf 30,53 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,03 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 377.405 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 10,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,24 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE-Aktie bei 33,09 EUR.

Vonovia SE gewährte am 19.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,42 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 44,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,67 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,40 Mrd. EUR ausgewiesen.

Vonovia SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 31.07.2026.

In der Vonovia SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

