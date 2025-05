Vonovia SE Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE am Mittwochnachmittag ins Plus

Kurs der Vonovia SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Zuletzt wies die Vonovia SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 30,09 EUR nach oben.

Das Papier von Vonovia SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 30,09 EUR. In der Spitze gewann die Vonovia SE-Aktie bis auf 30,53 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,03 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.822.076 Vonovia SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,14 Prozent.

Für Vonovia SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,23 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,09 EUR je Vonovia SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE am 19.03.2025 vor. Das EPS lag bei -0,42 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,40 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,67 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Vonovia SE am 06.08.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 31.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,92 EUR fest.

