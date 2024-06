Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Anleger zeigten sich zuletzt bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 27,00 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 27,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 27,04 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,96 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 23.250 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 30,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 10,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.06.2023 (16,91 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,37 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,17 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,86 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) noch ein Gewinn pro Aktie von -2,47 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,57 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,67 Mrd. EUR ausgewiesen.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 02.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 01.08.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,95 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

