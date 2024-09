Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Mittag fester

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 33,27 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 33,27 EUR. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 33,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 33,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 353.225 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Am 11.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,66 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 69,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,18 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,92 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,95 EUR. Im Vorjahresquartal waren -2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,54 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,75 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 06.11.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,96 EUR je Aktie belaufen.

