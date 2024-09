Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Dienstagvormittag

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 33,25 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,38 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,34 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50.255 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 11.09.2024 markierte das Papier bei 33,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 1,22 Prozent niedriger. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,66 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,18 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,92 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,95 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von -2,40 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,54 Mrd. EUR, gegenüber 1,75 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,94 Prozent präsentiert.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 1,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

