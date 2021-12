Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verbilligt sich

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 48,06 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der derzeit bei 15.489 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 48,01 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,34 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 229.369 Stück gehandelt.

Am 23.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 57,15 EUR an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,53 EUR am 25.05.2021.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 64,23 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,62 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

Die Vonovia SE (vormals Deutsche Annington) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von privaten Wohnungen spezialisiert. Vonovia besitzt rund 415.000 Wohnungen; hinzu kommen rund 74.000 verwaltete Wohnungen. Das Unternehmen investiert in die Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude, mit dem selbst erklärtem Ziel, den Kunden ein bezahlbares und komfortables Wohnen zu ermöglichen. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Die Objekte befinden sich in Deutschland, Österreich und Schweden.

