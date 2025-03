Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Vormittag an Boden

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 26,10 EUR zu.

Um 09:07 Uhr ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 26,10 EUR. Bei 26,21 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,12 EUR. Zuletzt wechselten 70.219 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 30,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,22 EUR am 18.03.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 7,20 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,79 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -3,40 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,72 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 19.03.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 05.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,94 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

