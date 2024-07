Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Mittag tiefer

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 28,17 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 28,17 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,07 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 171.040 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 30,21 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 22.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,19 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 46,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,17 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,32 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren -2,47 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 01.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

