Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 19.07.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 28,62 EUR. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,33 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,47 EUR. Bisher wurden via XETRA 494.145 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,51 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,49 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.07.2022 bei 26,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,16 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,35 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 54,05 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.08.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 02.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

