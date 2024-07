Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) stabilisiert sich am Mittag

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 28,11 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 28,11 EUR. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,89 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,93 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 188.645 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 30,21 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 7,47 Prozent Luft nach oben. Bei 19,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 46,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,17 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,35 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -2,47 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,67 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 01.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 1,90 EUR im Jahr 2024 aus.

