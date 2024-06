Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger greifen bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagmittag zu

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 26,35 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 11:48 Uhr 0,7 Prozent. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,56 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,24 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 322.151 Aktien.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 30,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,65 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.06.2023 Kursverluste bis auf 16,91 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 55,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,17 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,86 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -2,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,91 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 02.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 01.08.2025.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,89 EUR je Aktie.

