Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 20,75 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,57 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,06 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 863.222 Stück gehandelt.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,21 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 58,68 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 18,59 EUR. Mit Abgaben von 11,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre im Jahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,92 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,12 EUR.

Am 03.08.2022 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt.

Voraussichtlich am 04.11.2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 08.11.2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 2,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE