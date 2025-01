Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gibt am Mittwochnachmittag ab

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 28,18 EUR abwärts.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 28,18 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,61 EUR. Bisher wurden heute 586.466 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 20,40 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 23,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 15,76 Prozent sinken.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,83 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 06.11.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls 0,50 EUR je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,72 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 19.03.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 12.03.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

