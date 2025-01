Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag nahezu unbewegt

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 28,10 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:47 Uhr die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 28,10 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,22 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 27,99 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 164.534 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 17,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2024 (23,74 EUR). Abschläge von 15,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,83 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,50 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,72 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2025 veröffentlicht. Am 12.03.2026 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,94 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

