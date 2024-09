Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 31,87 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 31,87 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 31,90 EUR. Bei 31,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 74.685 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.09.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,62 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,66 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 38,31 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2023 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,92 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) -2,40 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 1,54 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,75 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

