Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) behauptet sich am Vormittag

So entwickelt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zum Vortag unverändert notierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 25,45 EUR.

Bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 25,45 EUR. In der Spitze gewann die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 25,50 EUR. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 25,37 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 113.964 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 24,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 24,27 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,21 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -3,40 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,43 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,72 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.05.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

