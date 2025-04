Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Vonovia SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 28,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 28,85 EUR. Die Vonovia SE-Aktie legte bis auf 29,13 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.693.423 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 14,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Vonovia SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Analysten bewerten die Vonovia SE-Aktie im Durchschnitt mit 33,46 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE am 19.03.2025. Das EPS lag bei -0,42 EUR. Ein Jahr zuvor waren -3,40 EUR je Aktie erzielt worden. Vonovia SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,40 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 68,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 05.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE-Aktie in Höhe von 1,92 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Vonovia SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren