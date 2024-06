Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Montagvormittag fester

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 26,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 26,30 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 26,33 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 26,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 39.817 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,21 EUR. 14,87 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 16,91 EUR fiel das Papier am 29.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 35,70 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,17 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,86 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -2,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im vergangenen Quartal 1,67 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,57 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 02.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.08.2025.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

