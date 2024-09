Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verbilligt sich am Vormittag

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 31,97 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 31,97 EUR nach. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sank bis auf 31,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 48.474 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,66 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 62,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,92 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,95 EUR gegenüber -2,40 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im vergangenen Quartal 1,54 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,75 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 06.11.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,96 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

