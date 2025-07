Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Dienstagvormittag behauptet

Vonovia SE im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Vonovia SE. Zum Vortag unverändert notierte die Vonovia SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 28,67 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Vonovia SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 28,67 EUR. In der Spitze gewann die Vonovia SE-Aktie bis auf 28,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE-Aktie bis auf 28,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 92.476 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 18,35 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 24,03 EUR fiel das Papier am 26.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie.

Nach 1,22 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,25 EUR je Vonovia SE-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,29 EUR an.

Vonovia SE ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vonovia SE ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 2,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 35,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,67 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Vonovia SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Vonovia SE rechnen Experten am 31.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,94 EUR fest.

