Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 26,47 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 26,47 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,53 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,37 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 125.417 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 30,21 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.06.2023 bei 16,91 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,17 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,05 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 30.04.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,47 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 02.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 01.08.2025.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,89 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

