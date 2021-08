Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aktuell: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gefragt

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 58,02 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 15.803 Punkten steht. In der Spitze gewann die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 58,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,58 EUR. Bisher wurden heute 143.081 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 60,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.08.2021 erreicht. Bei einem Wert von 48,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2021).

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 64,64 EUR. Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2022 2,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die Vonovia SE (vormals Deutsche Annington) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von privaten Wohnungen spezialisiert. Vonovia besitzt rund 415.000 Wohnungen; hinzu kommen rund 74.000 verwaltete Wohnungen. Das Unternehmen investiert in die Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude, mit dem selbst erklärtem Ziel, den Kunden ein bezahlbares und komfortables Wohnen zu ermöglichen. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Die Objekte befinden sich in Deutschland, Österreich und Schweden.

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-Aktie im Plus: Vonovia platziert Anleihen über mehrere Milliarden Euro

Vonovia startet neues Übernahmeangebot - droht mit Dividendenstreichung bei Deutsche Wohnen

LEG-Aktie schwächer: LEG Immobilien auf Kurs für FFO-Prognose am oberen Rand - Interesse an Wohnungen von Vonovia/Deutsche Wohnen

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE