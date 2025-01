Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagmittag ohne große Veränderung

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Anleger zeigten sich zuletzt bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 28,39 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 28,39 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,43 EUR zu. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,01 EUR. Mit einem Wert von 28,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 299.720 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 19,51 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 23,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,38 Prozent.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,83 EUR.

Am 06.11.2024 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,50 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,72 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,59 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2025 erfolgen. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,94 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia- und Deutsche Wohnen-Aktie in Grün: Vonovia-Aktionäre stimmen Übernahme von Deutsche Wohnen zu

Handel in Frankfurt: DAX fällt

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Minus