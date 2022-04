Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag auf grünem Terrain

Um 07:32 Uhr stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 39,58 EUR.

Am 24.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 56,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 30,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 25.04.2022 Kursverluste bis auf 38,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 2,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 59,92 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 18.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig wurden 598,90 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 579,00 EUR umgesetzt.

Am 05.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q1 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 04.05.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Erste Schätzungen: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mercedes-Benz-Aktie, BASF-Aktie & Co.: Welche DAX-Unternehmen die höchsten Dividendenrenditen bieten

März 2022: So schätzen Experten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE