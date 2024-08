Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochvormittag leichter

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 31,10 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 31,10 EUR. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 31,05 EUR ein. Mit einem Wert von 31,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 65.728 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,78 EUR) erklomm das Papier am 27.08.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Bei 19,66 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 36,78 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,55 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 01.08.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,95 EUR gegenüber -2,40 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,94 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,75 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 05.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 2,41 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

