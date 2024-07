Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schiebt sich am Vormittag vor

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 28,59 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 28,59 EUR zu. In der Spitze gewann die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,59 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.274 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 30,21 EUR. 5,67 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.08.2023 bei 19,19 EUR. Mit Abgaben von 32,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,44 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber -2,47 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,91 Prozent auf 1,67 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 01.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt zurück

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich leichter