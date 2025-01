Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) macht am Donnerstagmittag Boden gut

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,6 Prozent auf 29,20 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 29,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 28,73 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 596.126 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 16,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 23,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,70 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,72 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 19.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.03.2026.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

