Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Mittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 31,20 EUR zu.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 31,20 EUR. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 31,26 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,73 EUR. Bisher wurden via XETRA 491.913 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,78 EUR erreichte der Titel am 27.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 1,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 19,66 EUR. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 58,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,18 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,55 EUR aus.

Am 01.08.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,40 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,94 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,75 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,95 EUR je Aktie belaufen.

