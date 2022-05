Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gibt am Dienstagnachmittag ab

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 31.05.2022 16:22:00 Uhr um 1,6 Prozent auf 35,01 EUR nach. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 34,72 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 1.129.162 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.08.2021 bei 54,51 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,77 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 31,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,23 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,78 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 05.05.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls 0,55 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 761,41 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 30,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 581,95 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.08.2022 präsentieren. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 02.08.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,75 EUR je Aktie belaufen.

