Vor Zahlen

Die MTU Aero Engines AG dürfte im vergangenen Jahr ihre Prognose erreicht haben, auch wenn sich das Wachstum im Schlussquartal vermutlich abgeschwächt hat.

Einen Ausblick für das Jahr 2025 und einen Dividendenvorschlag hat der DAX-Konzern bereits bei einem Strategieupdate Ende November bekanntgegeben. Bei der Zahlenvorlage am Mittwoch stehen die Entwicklung der Nachfrage und die Zukunft des Konzerns unter neuer Führung im Fokus. MTU könnte außerdem ein neues Datum für seinen Kapitalmarkttag bekanntgeben, den der Triebwerkshersteller vor dem Hintergrund des anstehenden CEO-Wechsels verschoben hat.

Darauf sollten Anleger achten:

KONZERNVORSTAND: CEO Lars Wagner hat seinen Ende 2025 auslaufenden Vertrag nicht verlängert und wechselt in gleicher Position zum Flugzeugbauer Airbus Commercial Aircraft. Wann genau Wagner ausscheidet, steht noch nicht fest, wohl aber seine Nachfolge: die wird Aufsichtsrat Johannes Bussmann antreten. Fest steht bereits, dass zur Jahresmitte Katja Garcia Vila als Finanzvorständin die Nachfolge von Peter Kameritsch antritt, der seinen Vertrag ebenfalls nicht verlängert. Garcia Vila war zuletzt Finanzchefin von Continental. Investoren dürften auf Aussagen zum Kurs des Konzerns unter der neuen Führung achten - auch wenn diese erst im Laufe des Jahres das Ruder übernimmt.

GESCHÄFTSZAHLEN: Analysten rechnen für die letzten drei Monate des Jahres im Konsens mit einem Umsatzwachstum um 24 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro, im Gesamtjahr dürfte der Konzernumsatz deutlich stärker um 38 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro gestiegen sein. MTU hatte eine Umsatzspanne von 7,3 bis 7,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen sehen die Analysten im Quartal 31 Prozent über Vorjahr bei 290 Millionen Euro, damit dürfte das operative Ergebnis im Gesamtjahr die Marke von 1 Milliarde Euro leicht übertroffen und die Konzernprognose erfüllt haben. Der Freie Cashflow sollte 2024 einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag erreichen. Hier werden von den Marktbeobachtern 253 Millionen Euro erwartet.

PROGNOSE UND DIVIDENDE: Für 2025 stellt MTU dank prall gefüllter Auftragsbücher Wachstum bei Umsatz und Ergebnis in Aussicht. Der Umsatz soll 2025 zwischen 8,3 Milliarden und 8,5 Milliarden Euro liegen. Das bereinigte EBIT dürfte im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich zunehmen. Beim Free Cashflow geht MTU für 2025 erneut von einem niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag aus. MTU will der Hauptversammlung Anfang Mai eine Dividende in Höhe von 2,20 Euro je Aktie für 2024 vorschlagen, ein Plus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Prognose und der Dividendenvorschlag dürften bekräftigt werden.

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2024:

==

. PROG PROG PROG

4. QUARTAL 4Q24 ggVj Zahl 4Q23

Umsatz 2.116 +24% 19 1.711

EBIT bereinigt 290 +31% 19 221

EBIT-Marge bereinigt 13,7 -- -- 12,9

Ergebnis nach Steuern bereinigt 217 +40% 19 155

Ergebnis je Aktie bereinigt 4,03 +44% 19 2,79

Ergebnis nach Steuern* 188 -13% 9 215

Ergebnis je Aktie* 3,53 -11% 9 3,96

Free Cashflow 45 -53% 19 95

. PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj24 ggVj Zahl Gj23

Umsatz 7.409 +38% 19 5.363

EBIT bereinigt 1.034 +26% 19 818

EBIT-Marge bereinigt 14,0 -- -- 12,9

Ergebnis nach Steuern bereinigt 756 +27% 19 594

Ergebnis je Aktie bereinigt 14,03 +28% 19 10,96

Ergebnis nach Steuern* 690 -- 14 -97

Ergebnis je Aktie* 12,77 -- 13 -1,90

Free Cashflow 253 -28% 19 352

Dividende je Aktie* 2,35 +18% 14 2,00

===

ERLÄUTERUNGEN:

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent

- Bilanzierung nach IFRS

- Quellen: Angaben des Unternehmens (unterstellter Euro/Dollar-Kurs bei den Prognosen für 4Q und Gj24 1,08

und für Gj25 1,07) und Visible Alpha*

- ggVj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

- das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr

- alle Angaben ohne Gewähr

Von Stefanie Haxel

DOW JONES