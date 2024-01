Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die Fraport-Aktie

Insidertrade bei Fraport

Fraport veröffentlichte jüngst einen Insidertrade.

Am 03.01.2024 wurden bei Fraport Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die BaFin wurde am 05.01.2024 über die Transaktion informiert. Vorstand Kranenberg, Julia stockte am 03.01.2024 sein Investment in Fraport-Aktien auf. Kranenberg, Julia erstand 1.406 Aktien zu je 53,31 EUR. Die Fraport-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 2,90 Prozent bei 52,82 EUR.

Im FSE-Handel gewannen die Fraport-Papiere letztlich 1,50 Prozent auf 53,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 67 Fraport-Aktien. Die Marktkapitalisierung von Fraport beläuft sich aktuell auf 4,96 Mrd. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 92.391.336 Anteilsscheine.

Schon am 15.03.2023 stellte Kranenberg, Julia Anteile zum Kauf. Bei einem Kurs von 47,03 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 4.771 Fraport-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net