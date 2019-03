FT legt gegen Wirecard erneut nach - Konzern wehrt sich - Aktie dennoch unter Druck

Es ist gerade erst drei Tage her, dass der Zahlungsdienstleister Wirecard die Ergebnisse einer externen Prüfung veröffentlicht hat, durch die sich der DAX -Konzern von Vorwürfen der fehlerhaften Buchung von Umsätzen weitgehend entlastet sah. Anleger reagierten erleichtert, die Wirecard-Aktie schoss am Dienstag um 26 Prozent nach oben. Doch die Geschichte um Betrugsvorwürfe nimmt kein Ende: Die "Financial Times" zeigt sich von den Untersuchungsergebnissen offenbar unbeeindruckt.

FT legt mit weiterem Bericht nach

Am Freitag legt das Blatt mit einem weiteren Bericht über Wirecard nach und wartet mit schweren Vorwürfen auf. Dieses Mal nimmt die "FT" Partner des deutschen Konzerns ins Visier, konkret "ConePay". "ConePay ist eines von mehr als einem Dutzend Unternehmen, die im Rahmen einer Untersuchung der Financial Times identifiziert wurden, die zumindest auf dem Papier offensichtlich erhebliche Geschäfte mit Wirecard gemacht zu haben scheinen", heißt es in dem Presseartikel. Wirecard komme oft an den Punkt, dass aufgrund fehlender Lizenzen mit Online-Unternehmen keine Zahlungen abgewickelt werden könnten - in solchen Fällen verweise man die Kunden an Drittfirmen, die ihre Provision mit Wirecard teilen. Dem Artikel zufolge sei dies ein durchaus lukrativer Geschäftszweig, Whistleblowern zufolge soll das sogenannte Referring-Geschäft für die Hälfte der Umsätze im Jahr 2018 verantwortlich sein.

ConePay sei ein solcher Drittanbieter und soll dem Blatt zufolge Provisionseinnahmen in Millionenhöhe generiert haben. Für die FT sind die Geschäftsgebahren des Wirecard-Partnerunternehmens fragwürdig, dessen Glaubwürdigkeit stellt das Blatt in Frage. Denn die Buchhaltung von Wirecard sei jahrelang nicht in der Lage gewesen, Gelder von den ConePay-Konten einzuziehen. Die langjährigen und hohen Schulden, die Partner wie ConePay Wirecard schulden, würden Fragen nach der Robustheit der Umsätze und Gewinne aufwerfen, die ihnen zugeschrieben werden.

Weitere Wirecard-Partner im Visier

Darüber hinaus nimmt die FT noch weitere Partner von Wirecard unter die Lupe: Centurion, PayEasy und Maxcone, mit denen die Deutschen auf dem asiatischen Markt zusammenarbeiten. Diese machten Geschäfte im großen Stil mit der Porno- und Glücksspielindustrie, heißt es im Bericht.

Wirecard wehrt sich